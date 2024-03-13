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Dünya
Reuters 13.03.2024 06:31

Çin'de büyük patlama: Enkazlar çevredeki sokaklara dağıldı

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, Çin'in Hebei eyaletindeki bir restorandaki patlamada bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Patlama araçlara ağır hasar verdi ve enkazlar çevredeki sokaklara dağıldı.

Devlet yayın kuruluşu CCTV News'in bildirdiğine göre patlama, başkent Pekin'e yaklaşık 80 km  uzaklıktaki bir ilçe olan Sanhe'de sabah saat 8 civarında meydana geldi .

CCTV'ye göre yaralılar hastaneye gönderildi.

Patlamanın, Yanjiao, Sanhe'deki kızarmış tavuk restoranında meydana geldiği ve gaz sızıntısından kaynaklandığından şüphelenildiği bildirildi.

Bakanlık, olay yerine 36 araç ve 154 kişinin sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Patlama, Pekin'deki üst düzey hükümet siyasi toplantılarının bitiminden hemen sonra meydana geldi.

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