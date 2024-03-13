Çin'de büyük patlama: Enkazlar çevredeki sokaklara dağıldı

Devlet yayın kuruluşu CCTV News'in bildirdiğine göre patlama, başkent Pekin'e yaklaşık 80 km uzaklıktaki bir ilçe olan Sanhe'de sabah saat 8 civarında meydana geldi .

CCTV'ye göre yaralılar hastaneye gönderildi.

Patlamanın, Yanjiao, Sanhe'deki kızarmış tavuk restoranında meydana geldiği ve gaz sızıntısından kaynaklandığından şüphelenildiği bildirildi.

Bakanlık, olay yerine 36 araç ve 154 kişinin sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Patlama, Pekin'deki üst düzey hükümet siyasi toplantılarının bitiminden hemen sonra meydana geldi.