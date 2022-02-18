Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Putin: NATO ile müzakerelere devam etmeye hazırız
Rusya Devlet Başkanı Putin, "NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakerelere devam etmeye hazırız" dedi.
Putin Belarus lideri Lukashenko ile basın toplantısı düzenliyor.
Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakerelere devam etmeye hazırız
Donbas'ta tansiyonun yükseldiğini görüyoruz, Minsk anlaşmalarına uyulması gerekiyor
Ayrıntılar geliyor...
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