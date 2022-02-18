Dünya siyasetinin Davos’u Münih Güvenlik Konferansı bir yıl aranın ardından bu kez yüz yüze gerçekleştiriliyor. Gündemde pek çok başlık ama var en önemlisi Rusya Ukrayna krizi…

35'ten fazla devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanı ile çok sayıda üst düzey yetkili hazır bulunuyor.

Türkiye'yi Bakan Akar temsil ediyor

Konferansta Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise video konferans yoluyla konuşma yapması bekleniyor.

Münih Güvenlik Konferansı'nda ana gündem Rusya-Ukrayna krizi. Konferansta Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor. Konferansa dair merak edilen başlıkları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı. pic.twitter.com/I0XiEo711k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2022

ABD’den üst düzey katılım

ABD adına ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken konferansta bulunuyor.



Münih Güvenlik Konferansı'nın açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de konuşmacılar arasında.



Fransa, Ukrayna ve Almanya liderleri de konferansta yer alıyor.



Rusya'dan ise katılım yok.

Ana gündem Rusya-Ukrayna

Ukrayna krizi, konferansta ana gündem maddesi. Salgınla mücadele ve küresel ekonomide yaşanan zorluklar da masaya yatırılıyor.



Koronavirüs nedeniyle katılımcılar sınırlı tutuldu



Koronavirüs nedeniyle Münih Güvenlik Konferansı'na katılım bu yıl 500 davetli ile sınırlı tutuldu.



Gala yemeği gibi sosyal etkinlikler de yapılmıyor.



Konferans pazar günü sona erecek.