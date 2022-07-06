Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ile Paşinyan telefonda görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Putin ile Paşinyan telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak ve Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmalar yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefonda görüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin'in Paşinyan ile görüşmesinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım 2020, Ocak ve Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanması ele alındı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırında güvenliğin sağlanması ile Güney Kafkasya'da ekonomi ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Paşinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik gerçekleşen son temaslar hakkında Putin'e bilgi verdi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Nikol Paşinyan Rusya Vladimir Putin
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