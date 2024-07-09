Çok Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2024 14:42

Putin ile Modi, Moskova'da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Putin ile Modi, Moskova'da bir araya geldi

Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 66 arttığını vurguladı.

Ticaret hacminin bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 20 arttığına işaret eden Putin, "İlişkilerimiz ayrıcalıklı bir stratejik ortaklık niteliğine sahiptir." dedi.

İki ülkenin BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler nezdinde yakın işbirliği yürüttüğünü belirten Putin, "En kritik konulara gösterdiğiniz ilgiden, özellikle de Ukrayna krizini öncelikle barışçıl yollarla çözmenin yollarını bulmaya çalışmanızdan ötürü size minnettarım." diye konuştu.

Modi ise konuşmasında dünyanın son 5 yıldır çeşitli sorunlarla mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Roketler ve füzeler sorunların çözümüne yardımcı olmayacak. Barışçıl diyaloğun gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Putin'le dün yaptığı görüşmede en yakın zamanda barış sağlanması konusunda fikir birliğine vardıklarını anlatan Modi, "Bu konuda her türlü yardıma hazırız. Sizi temin ederim ki Hindistan her zaman barıştan yana olmuştur. Sizi dinlediğimde iyimserlik duydum ve geleceğe dair umut vardı." ifadelerine yer verdi.

Modi, başta çocuklar olmak üzere insanların ölümünden ötürü tüm insanlığın acı hissettiğini vurgulayarak, "Böyle acı hissettiğimizde kalbimiz kırılıyor ve dün bu konuları konuşma fırsatım oldu." dedi.

ETİKETLER
Vladimir Putin Narendra Modi Rusya Hindistan
Sıradaki Haber
Rus mahkemesi Volkswagen’e 16,9 milyar ruble tazminat cezası verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
16 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
15:27
Bakan Yerlikaya duyurdu: 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
15:02
Muğla'da orman yangını
16:06
Ankara için sağanak uyarısı
14:45
ABD'de milyonlarca kişiyi etkileyen aşırı sıcaklar yayılıyor
15:34
Beyoğlu'nda metruk binada yangın
Coğrafi işaretli Çubuk vişnesinde hasat başladı
Coğrafi işaretli Çubuk vişnesinde hasat başladı
FOTO FOKUS
El frenini çekmeyi unuttu, kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu
El frenini çekmeyi unuttu, kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ