İsrail'in Gazze'de sivillerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 7 kişi öldü

Saldırıda 4'ü çocuk, biri kadın olmak üzere 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında çocukların da bulunduğu, bazılarının durumlarının kritik olduğu kaydedildi.

Gazze'de can kaybı 38 bin 243'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 277 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 243'e, yaralananların sayısının da 88 bin 33'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.