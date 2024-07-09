İsrailli askerlerden itiraf: Gazze’de sivillere “rastgele ateş açtık”

Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı ve Gazze’deki saldırılarda yer almış 6 İsrail askerine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze’de sivillere yönelik katliamları ele aldı.

Habere göre, Gazze’deki aktif görevi sona eren 6 İsrail askeri, ordunun Filistinli sivilleri “girilmez bölge” olarak tanımladıkları yerlere girdikleri için rutin olarak infaz ettiğini söyledi.

Öldürülen sivillerin cesetlerinin çürümeye ve sokak hayvanları tarafından yenilmeye bırakıldığını anlatan askerler, ordunun bu cesetleri uluslararası yardım konvoyları gelmeden gizlediğini kaydetti.

Askerlerden ikisi ise “Filistinlilerin evlerini işgal ettikten sonra sistematik bir şekilde ateşe verme politikasına tanıklık ettiklerini” belirtti.

Çeşitli kaynaklar, “askerlerin kısıtlama olmaksızın ateş ederek stres attığını” aktarırken, Gazze’deki saldırılarda yer almış bir asker de “Eğer bir tehdit hissi bile varsa açıklamaya gerek yok, sadece ateş edersiniz.” ifadelerini kullandı.

Bir asker, Filistinli sivillerin nasıl hedef alındığına ilişkin, “pencereden kendilerine bakan birinin dahi şüpheli olarak görüldüğü ve ateş edildiğini” anlattı.

İsrail ordusunun “görünüşte terk edilmiş yerlerde sebepsiz yere yoğun ateş açtığını” anlatan bir başka asker ise bu tür emirlerin doğrudan sahadaki komutanlardan geldiğini, bazen ise yukardan emir gelmese bile yaşandığını kaydetti.

Bir başka asker ise Gazze’deki saldırılarda kullanılan yönteme ilişkin, “Önce vur, sonra sorular sor. Bu görüş birliğiydi. Gereksiz yere bir evi yerle bir edersek ya da mecbur olmadığımız birini vurursak kimse gözyaşı dökmez.” ifadelerini kullandı.

Gazze'de gerçek ölü sayısı 186 binden fazla olabilir

İngiltere'de yayımlanan The Lancet dergisinde, Rasha Khatib, Martin McKee ve Salim Yusuf imzasıyla "Gazze'de ölü sayımı: Zor ancak gerekli" başlığıyla makale yayımlandı.

Gazze'de 19 Haziran itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 396 olduğu belirtilen makalede, bölgedeki yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının veri toplamasının zor olduğu vurgulandı.

Bakanlığın, ölü sayısı ile kimliği belirlenen ölü sayılarını ayrı açıkladığına işaret edilen makalede, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimliğinin belirlenemediğinin altı çizildi.

Makalede, Orta Doğu'daki hava saldırılarını izleyen ve arşivleyen sivil toplum kuruluşu Airwars'ın, hava saldırılarının bazı kimliği belirlenebilir kurbanların isimlerinin bakanlık listelerinde yer almadığını ortaya çıkardığı da ifade edildi.

Gazze'deki binaların yüzde 35'inin yıkıldığına yönelik verilere de değinilen açıklamada, hala enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı.

Savaşların, sadece şiddet olaylarına değil sağlık sorunlarına da neden olduğuna dikkat çekilen makalede, savaşlar sona erse dahi ardından gelen yıllarda etkilerinin görüldüğü belirtildi.

Gazze'de saldırıların neden olduğu dolaylı ölüm oranı 3 ila 15 kat daha yüksek

Sağlık kurumlarının yok olması, su, gıda ve barınak yetersizliği, güvenli yaşam alanlarının bulunmaması gibi nedenlerle dolaylı ölüm sayılarının yüksek olacağı kaydedilen makalede, dolaylı ölümlerin, doğrudan ölümlere göre 3 ila 15 kat daha yüksek olduğu aktarıldı.