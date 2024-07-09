İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü, 22 kişi yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Kampın kuzeyinde UNRWA'ya ait bir okulun vurulması sonucu da buraya sığınmış 13 Filistinli yaralandı.

Deyr e-Belah kentinde yine bir eve düzenlenen saldırıda anne ve çocuğunun bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Gazze kentine karadan ve havadan düzenlediği saldırıları sürdürüyor.

İsrail uçaklarının Sahabe Caddesi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yine kente düzenlenen saldırılarda enkaz altından biri çocuk 4 kişinin cenazesi ile 7 yaralı çıkarıldı.

Sanayi Caddesi bölgesinden Nusayrat Mülteci Kampı'na gelen Filistinliler de AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, İsrail askerlerinin birden yaşadıkları bölgeye gelip aileleri kuşatma altına aldığını söyledi.

Askerlerin evleri boşaltmalarını istediğini, daha sonra da uçakların evleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini belirten bölge sakinleri, evden çıktıktan sonra askerlerin köpekleri üzerlerine saldığını anlattı.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, dün sabah saatlerinde Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombalamıştı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine girmişti.

Gazze'nin kuzeyinde saldırılar yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

Gazze'de gerçek ölü sayısı 186 binden fazla olabilir

İngiltere'de yayımlanan The Lancet dergisinde, Rasha Khatib, Martin McKee ve Salim Yusuf imzasıyla "Gazze'de ölü sayımı: Zor ancak gerekli" başlığıyla makale yayımlandı.

Gazze'de 19 Haziran itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 396 olduğu belirtilen makalede, bölgedeki yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının veri toplamasının zor olduğu vurgulandı.

Bakanlığın, ölü sayısı ile kimliği belirlenen ölü sayılarını ayrı açıkladığına işaret edilen makalede, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimliğinin belirlenemediğinin altı çizildi.

Makalede, Orta Doğu'daki hava saldırılarını izleyen ve arşivleyen sivil toplum kuruluşu Airwars'ın, hava saldırılarının bazı kimliği belirlenebilir kurbanların isimlerinin bakanlık listelerinde yer almadığını ortaya çıkardığı da ifade edildi.

Gazze'deki binaların yüzde 35'inin yıkıldığına yönelik verilere de değinilen açıklamada, hala enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı.

Savaşların, sadece şiddet olaylarına değil sağlık sorunlarına da neden olduğuna dikkat çekilen makalede, savaşlar sona erse dahi ardından gelen yıllarda etkilerinin görüldüğü belirtildi.

Gazze'de saldırıların neden olduğu dolaylı ölüm oranı 3 ila 15 kat daha yüksek

Sağlık kurumlarının yok olması, su, gıda ve barınak yetersizliği, güvenli yaşam alanlarının bulunmaması gibi nedenlerle dolaylı ölüm sayılarının yüksek olacağı kaydedilen makalede, dolaylı ölümlerin, doğrudan ölümlere göre 3 ila 15 kat daha yüksek olduğu aktarıldı.

Makalede, "Bildirilen 37 bin 369 ölüme karşı dört dolaylı ölüm şeklinde ılımlı yaklaşımla tahminde bulunulduğunda Gazze'deki saldırılara 186 binden fazla ölüm atfetmek mantıksız olmaz. Gazze'nin 2022 nüfus tahmini olan 2 milyon 375 bin 259 ele alındığında tahmin edilen ölü sayısı, tüm nüfusun yüzde 7,9'una denk gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Şubatta yapılan değerlendirmeye göre, ateşkesin sağlanmayıp saldırıların aynı yoğunlukta devam etmesi halinde ölü sayısının, 6 Ağustos'ta 58 bin 260, salgın hastalıklar ve gerilimin yükselmesi de hesaba katıldığında 85 bin 750 olacağı tahmini de makalede yer aldı.

Bu nedenle Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğu vurgulanan makalede, gerekli tıbbi yardımın, gıda, su ve temel ihtiyaçların dağıtımının hayati önemine işaret edildi.

Makalede, Gazze'de ortaya çıkan ölü sayısı ve yıkımın hesaplanmasının, gelecekte hesap sorma, savaşın getirdiği yıkımın ölçüsünü belirleme, savaş sonrası iyileştirme, altyapının yenilenmesi ve insani yardımlar için önemli olduğu belirtildi.

Filistinliler, kuzeye doğru kaçmaya başladı

Bölgedeki binlerce Filistinli, yoğun saldırlar nedeniyle kuzeye doğru kaçmaya başladı.

İsrail savaş uçakları ve topçuları gece boyu Gazze kent merkezinin doğu, batı ve orta bölgelerini saatler boyunca ağır bombalarla hedef aldı.

Saldırılar nedeniyle bölgede onlarca ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.