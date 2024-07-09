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Dünya
AA 09.07.2024 12:13

Fransız aşırı sağcı lider Le Pen hakkında 2022'deki seçim kampanyasıyla ilgili soruşturma

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen hakkında, 2022'deki seçim kampanyasının "yasa dışı finanse edildiği" gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı.

Fransız aşırı sağcı lider Le Pen hakkında 2022'deki seçim kampanyasıyla ilgili soruşturma

BFMTV kanalının adli kaynaklara dayandırdığı habere göre Paris Savcılığı, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Le Pen hakkında, 2022 cumhurbaşkanı seçimleri için yürüttüğü kampanyanın "yasa dışı finanse edildiği" şüphesiyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kararı, her seçim sırasında adayların faturalarla desteklenen kampanya hesaplarını inceleyerek limitler dahilinde kalıp kalmadıklarını kontrol eden komisyon tarafından Nisan 2024'te hazırlanan rapor üzerine alındı.

Fransa'da 2022'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimi ikinci turda Le Pen karşısında yüzde 58,55 oy oranıyla kazanmıştı.

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