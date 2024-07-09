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Dünya
AA 09.07.2024 11:42

Lübnan'ın güney beldelerinde İsrail bombardımanı nedeniyle yangın çıktı

Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle yangın çıktı.

Lübnan'ın güney beldelerinde İsrail bombardımanı nedeniyle yangın çıktı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldeleri gece ve sabah saatlerinde bombalamaya devam etti.

İsrail ordusu 15'ten fazla top atışıyla Mahmudiyye bölgesi ile Ayşiyye beldesi yakınlarını ve Kefr Raman'ı hedef aldı.

Saldırılara hedef olan bölgelerde yangın çıktı. Yangınlara sivil savunma birimleri müdahale etti.

Lübnan'ın güneyindeki Hanin, Ayta Şaab, Şakra ve Remiş beldeleri ile Marun Ras beldesindeki yangınlar sivil savunma ve itfaiye birimlerince söndürüldü.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

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