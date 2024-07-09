Parçalı Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.07.2024 11:25

Avustralya öncülüğünde 8 ülkeden Çin'e siber casusluk suçlaması

Avustralya öncülüğünde 8 ülke, Çin devlet destekli hacker grubu APT40'ı hükümet ve özel sektör altyapılarını hedef almak, yüzlerce kişinin kullanıcı adı ve şifresini ele geçirmek gibi geniş çaplı operasyonlar yürütmekle suçladı.

Avustralya öncülüğünde 8 ülkeden Çin'e siber casusluk suçlaması

Siber istihbarat kurumu Avustralya Sinyal Direktörlüğü (ASD), Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, ABD, Almanya, Güney Kore ve Japonya dahil olmak üzere 8 ülkenin, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) ile bağlantılı APT40'ın faaliyetlerine ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, APT40'ın Avustralya'da ve bölgede hükümet ve özel sektör ağlarını hedef aldığına, yüzlerce kişinin kullanıcı adı ve şifresini ele geçirmek gibi geniş çaplı operasyonlar yürüttüğü ifade edildi.

APT40'ın söz konusu 8 ülkenin istihbarat kurumlarının ağlarına keşif yaptığına dikkati çekilen açıklamada, hacker grubunun bu şekilde hedeflerini tehlikeye atmak için fırsat kolladığı belirtildi.

Çin'in Canberra Büyükelçiliği, iddiaları reddetti

ABC News'in haberine göre, Çin'in Canberra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pekin'e karşı temelsiz iddiaların ve suçlamaların reddedildiği belirtilerek, siber alanı güvende tutmanın küresel bir zorluk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Çin'in siber saldırıların büyük bir kurbanı olduğuna işaret edilerek, Pekin'in hackerlar tarafından başlatılan saldırıları desteklemediği kaydedildi.

Avustralya İçişleri Bakanlığı da artan dış müdahale ve tehditlerin ardından İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) istihbarat kurumları tarafından kullanılan internete yönelik teknolojinin kapsamlı şekilde denetlenmesini emretti.

ETİKETLER
Avustralya Çin Siber Saldırı
Sıradaki Haber
İsrail'e silah gönderen ülkeler, Gazze'deki suçlardan sorumlu tutulabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
El frenini çekmeyi unuttu, kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu
12:25
"Ruhi amca" 75 yaşında üniversiteden mezun oldu
12:23
Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem
12:17
Yeni nesil hibrit soğutmalı trafo üretildi
12:16
Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı
12:14
Fransız aşırı sağcı lider Le Pen hakkında 2022'deki seçim kampanyasıyla ilgili soruşturma
İsrail güçleri Nur Şems mülteci kampına baskın düzenledi
İsrail güçleri Nur Şems mülteci kampına baskın düzenledi
FOTO FOKUS
El frenini çekmeyi unuttu, kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu
El frenini çekmeyi unuttu, kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ