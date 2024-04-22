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Dünya
AA 22.04.2024 18:50

Putin ile Aliyev bölgesel güvenlikle ilgili durumu ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Moskova'da bölgesel güvenlikle ilgili durumu ele aldı.

Putin ile Aliyev bölgesel güvenlikle ilgili durumu ele aldı
[Fotograf: Reuters]

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Aliyev, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Baykal-Amur demir yolu hattının (BAM) inşaatına başlanmasının 50'nci yıl dönümü olduğunu ve Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in geçmişte bu yolun inşa işlerini yönettiğini söyledi.

Putin, bu vesileyle eski demir yolu çalışanları ile bir araya geleceklerini dile getirerek, "Babanızın (Haydar Aliyev) bu devasa projenin hayata geçirilmesi için harcadığı çaba, verdiği emek ve yıllarca yürüttüğü çalışmalar, sadece Rusya için değil, tüm Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) için de önemli bir rol oynuyor. Birçok ortağımız bu ulaşım bağlantısını kullanıyor." dedi.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere değinen Putin, "İkili ticaret hacmi artarak 4 milyar doların üzerine çıktı. Azerbaycan ekonomisine yapılan Rus yatırımlarının değeri 6 milyar dolar. Hükümetler arası komisyon aktif olarak çalışıyor." dedi.

Putin, bölgesel güvenliğin sağlanması konusunun "hassas" olduğunu vurguladı.

"Kuzey-Güney ulaşım koridoru projesi küresel öneme sahip"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Kuzey-Güney" uluslararası ulaşım koridoru projesine değinerek, "Bu, ülkelerimizi ve ortaklarımızı birleştiren, yük taşımacılığının güvenliği ve birçok ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından küresel öneme sahip olan bir proje." diye konuştu.

Bölgesel güvenlikle ilgili konulara değinen Aliyev, Rusya'nın Kafkasya bölgesinde güvenlik açısından kilit ülke olduğunu belirtti.

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