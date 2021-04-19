ABD Başkanı Joe Biden'ın davetine, Rusya Devlet Başkanı Putin'den olumlu yanıt geldi.



Kremlin, Putin'in, Washington öncülüğünde yapılacak İklim Zirvesi'ne katılma kararı aldığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanının 22 Nisan Perşembe günü zirveye çevrim içi olarak katılacağı belirtilerek, "Putin, küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan geniş uluslararası iş birliği kurma bağlamında Rusya'nın yaklaşımlarını anlatacak.” denildi.



ABD Başkanı Biden, zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 40 ülke liderini davet etmişti.