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Dünya
AA 26.05.2023 20:58

Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Ukrayna'daki durumu görüştü
[Fotograf: AA]

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Lula da Silva telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Lula da Silva Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi ve Ukrayna meselesinin çözümünde ara bulucu girişimleri konusundaki görüşlerini Putin'e aktardı.

Putin de Ukrayna'daki durumun gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve "Kiev ve Batılı destekçileri tarafından engellenen siyasi ve diplomatik diyaloğa" açık olduklarını dile getirdi.

Görüşmede, Rusya ve Brezilya arasındaki ilişkiler ve BRICS ile diğer uluslararası platformlardaki ortak çalışmalar ele alındı.

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