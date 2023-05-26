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Dünya
AA 26.05.2023 20:18

Çinli savaş plancıları, simülasyonda ABD uçak gemisini hipersonik füzelerle batırdı

Çinli askeri uzmanların, hipersonik silahların etkisini inceledikleri harp simülasyonunda ABD donanmasına ait Gerald R. Ford uçak gemisini füze saldırısıyla batırdığı aktarıldı.

Çinli savaş plancıları, simülasyonda ABD uçak gemisini hipersonik füzelerle batırdı

South China Morning Post'un haberine göre, sonuçları "Test ve Ölçüm Teknolojisi" dergisinde yayımlanan harp simülasyonu, ABD uçak gemisinin, Çin'in uyarılarına rağmen, Güney Çin Denizi'nde Pekin'in egemenlik iddiasında bulunduğu bir adaya yaklaşması senaryosu üzerine kuruldu.

Harp simülasyonunda Çin kuvvetleri, 20 yoğun muharebenin sonunda, farklı bölgelerden ateşlenen 24 hipersonik gemisavar füzesiyle uçak gemisini batırmayı ve harp filosunu etkisiz hale getirmeyi başardı.

Çin Kuzey Üniversitesinden Cao Hongsong'un öncülük ettiği araştırmacılar, "konvansiyonel silahlarla batırılması imkansız görülen" ABD uçak gemisinin, az sayıdaki hipersonik saldırıyla "kesin şekilde imha edilebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Simülasyonda farklı menzilde ve kapasitedeki iki tür hiporsonik gemisavar füze kullanılırken, Çin'in kuzeyindeki Gobi Çölü kadar uzak yerlerden füzeler ateşlendi.

Araştırmacılar, Çin ordusunun savaş plancılarının "son derece sofistike bir saldırı stratejisi" izlediğini, ABD uçak gemisinin savunma sistemlerini yanıltmak ve alt etmek için "üç dalga halinde karmaşık bir saldırı taktiği" uyguladığını kaydetti.

ABD donanmasına 2017'de katılan Ford-sınıfı uçak gemisi, ileri teknoloji radar ve füze savunma sistemleri ile ülkenin en gelişmiş savaş araçlarından biri konumunda bulunuyor.

Çin'de ilk kez bir ABD savaş gemisine saldırı içeren bir harp simülasyonu açık kaynakta yayımlandı.

Harp simülasyonlarının farklı senaryolara yönelik stratejiler geliştirmek için kullanıldığına dikkati çeken araştırmacılar, gerçek dünyadaki test ve değerlendirmelere temel oluşturamayacağının altını çizdi.

Araştırmacılar füzelerin gerçek dünyadaki performansının, iklim ve arazi şartları ve öngörülemeyen diğer çevre koşullarından etkileneceğini vurgulayarak, hükümet yetkililerinin ve kamuoyunun bu tür simülasyonlara ihtiyat ve gerçekçilikle yaklaşması gerektiğini belirtti.

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