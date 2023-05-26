Almanya Başbakanı Scholz ve 3 Baltık ülkesinin liderleri Rusya'yı "geri çekilmeye" çağırdı

Estonya'nın başkenti Tallinn'de, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ve Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ile bir araya gelen Scholz, Baltık ülkelerinin liderleriyle basın toplantısı düzenledi.

Scholz, Baltık ülkeleri ve Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO içinde birlikte çalıştıklarını vurgulayarak ilişkilerin yakın işbirliği ve güven temelinde sürdüğünü ifade etti.

NATO'nun doğu kanadında yer alan Baltık ülkelerindeki güvenlik durumunun hassasiyetini koruduğunun altını çizen Scholz, bu nedenle Almanya ve diğer müttefiklerin geçen yıl güvenlik durumlarını iyileştirmek amacıyla Baltık ülkelerine birlik gönderme kararı aldıklarını anımsattı.

Scholz, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu belirterek "NATO'da kimse kimseye karşı değildir. Üyeleri askeri bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşma taahhüdünde bulunurlar. Bizim görevimiz de budur. Burada bir kez daha açık olmak gerekirse, NATO topraklarının her karışını saldırılara karşı savunmaya hazırız. Bir bütün olarak NATO'nun ve dolayısıyla Avrupa'nın güvenliğini artırıyoruz ve mesele de bu." diye konuştu.

Baltık ülkelerinin liderlerinden Ukrayna'ya güçlü destek mesajı

Estonya Başbakanı Kallas, özgürlüğün uğruna savaşılması gereken bir şey olduğunu, Ukrayna'nın özgürlüğü için savaştığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna topraklarından çıkması gerektiğini ifade etti.

Letonya Başbakanı Karins de Rusya'nın bir yılı aşkın süredir, "tamamen haksız ve acımasız" bir şekilde Ukrayna'ya saldırdığını ifade etti.