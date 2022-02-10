Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Prens Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın COVID-19 testi pozitif çıktı.
Prens Charles'ın ofisi, bu sabah COVID-19 testi pozitif çıkan tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın kendisini tecrit ettiğini duyurdu.
Açıklamada, Charles'ın, Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin hayal kırıklığı duyduğu vurgulandı. Söz konusu ziyaret, mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanmaya çalışılacak.
İngiltere Veliaht Prensi, Mart 2020'de de COVID-19'a yakalanmıştı.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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