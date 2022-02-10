Prens Charles'ın ofisi, bu sabah COVID-19 testi pozitif çıkan tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın kendisini tecrit ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Charles'ın, Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin hayal kırıklığı duyduğu vurgulandı. Söz konusu ziyaret, mümkün olan en kısa sürede yeniden planlanmaya çalışılacak.

İngiltere Veliaht Prensi, Mart 2020'de de COVID-19'a yakalanmıştı.