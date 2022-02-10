17 yaşındaki Dilan Sözeri Almanya'da ırkçı saldırıya maruz kaldı. Konu ülke basınına maske tartışması olarak yansıdı.

Sözeri sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla başından geçenleri anlattı.

Hastane odasında çektiği videoda yabancı olduğu için saldırıya uğradığını vurguladı.

Saldırganların kendisine "pis yabancı" ve "geldiğin yere geri git" diyerek hakaret ettiğini söyledi. Birçok kez kafasına vurulduğunu söyledi. Beyin travması geçirdiğini dile getirdi.

Saldırıya uğradığı istasyonun kalabalık olmasına rağmen kimsenin kendisine yardım etmediğini göz yaşları içinde anlattı.

Saldırganlar serbest bırakıldı

Berlin polisi konuya ilişkin açıklama yaptı. Genç kızın, 6 kişiyi maske takmaları gerektiği konusunda uyardığı, ardından ırkçı hakarete uğradığı söylendi.

Açıklamaya göre, genç kız, tramvaydan indikten sonra yüzüne yumruk darbesi aldı, tekmelendi ve saçlarından çekildi.

Polisin verdiği bilgiye göre olay yerinden kaçan saldırganlar yakalandı. Alkollü saldırganlar kimlik tespiti sonrası serbest bırakıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.