Resmi ziyaret kapsamında İsrail'de temaslarını sürdüren Pompeo, bakanlığının son günlerinde skandal bir ziyarete imza attı.

Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.

Psagot'a helikopterle gelen Pompeo'nun burada bazı Yahudi yerleşimcilerle görüşmesi bekleniyor.

Pompeo ilk oldu

Bu ziyaretle Pompeo, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Dışişleri Bakanı, Kasım 2018'de yaptığı açıklamayla, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı olarak görmediklerini" duyurmuştu.

[Filistinliler, Pompeo'nun ziyaretini protesto etti | Fotoğraf: AA]

250'den fazla yasa dışı yerleşim birimi var

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.