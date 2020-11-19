Ülkede 21 Kasım'dan 28 Aralık'a kadar market ve eczaneler dışında tüm dükkanlar hafta sonları kapalı olacak.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun kararı gereği, işletmeler hafta sonları internet üzerinden satış yapabilecek.

Ülke genelinde toplu taşıma araçları ile kuaför ve güzellik salonları da karantina süresince hafta sonları faaliyet göstermeyecek. Bakü metrosu da 28 Aralık'a kadar kapalı olacak.

Ülke genelinde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Bakanlar Kurulu, 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmama, özel işletmelere ise personelinin üçte ikisini evden çalıştırmaları tavsiyesinde bulundu.

Azerbaycan'da, dün açıklanan verilere göre, toplam 81 bin 397 COVID-19 vakası tespit edildi; virüs nedeniyle 1030 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısının 2 binin üzerine çıktığı ülkede, 22 binden fazla COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.