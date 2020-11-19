Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Binadan düşen beton parçasından kıl payı kurtuldu
Rusya'da bir adam, aracını temizlediği esnada binadan düşen beton parçasını son anda fark etti.
Olay Vladivostok şehrinde yaşandı.
Arabasını temizlemek için evinin önündeki otoparka gelen adam, binadan kopan beton blokunun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Blokun altında kalan araç, darbenin etkisiyle neredeyse ikiye ayrıldı.
O anları binanın güvenlik kamerası kaydetti.
Etiketler: Rusya
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