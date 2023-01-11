Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'ya giden Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu aştı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 10 Ocak itibarıyla 9 milyonu geçti. Polonya'dan ayrılan Ukraynalıların sayısı ise 7 milyon 250 bin oldu.
Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.
Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 29 bin 900 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 74 bin oldu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşılan verilere göre, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısı ise 7 milyon 250 bin oldu.
Sıradaki Haber
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz