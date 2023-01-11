Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolcu uçağının motoru alev aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]
ABD’nin California eyaletindeki John Wayne Havalimanı'nda kalkış yapmak üzere pistte ilerleyen uçağın motoru alev aldı. 172 yolcunun bulunduğu uçaktan yoğun duman yükseldi.
ABD’nin California eyaletinde bulunan John Wayne Havalimanı'nda korku dolu anlar yaşandı.
Atlanta'ya gitmek üzere pistte ilerleyen Delta Havayollarına ait yolcu uçağında patlama sesi duyuldu. Uçağın motor bölümünden alev ve duman çıktığı belirtildi.
[Fotoğraf: İHA]
Pilotun uçağı durdurduğu aktarılırken, bir yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda uçaktan yoğun duman yükseldiği görüldü.
İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, tüm yolcular tahliye edildi.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın motorunda sorun meydana geldiği bilgisi verildi.
Etiketler: ABD
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