Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da sosyal medyada döviz manipülasyonu yaptıkları iddiasıyla 153 kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Tahran Mali Polis Şefi Hidayet Behrami "Tahran'da sosyal medyada fiyatları gerçekliğinin dışında yükselten ve sahte anlaşmalar düzenlemek suretiyle döviz piyasasını yükselten 153 kişi gözaltına alındı." dedi.
İran'da bugünlerde 1 dolar 40 bin Tümen seviyesinde işlem görürken, son 3 ayda ulusal para döviz karşısında yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti.
İran'da ekonomi alanında çalışmalar yapan Eco-Iran internet sitesi bu gerilemenin nedenini, "nükleer anlaşma sürecinde ilerleme kaydedilmemesi, bütçe açığı ve petrokimya ürünlerinin ihracatında yaşanan düşüş" olarak açıkladı.
Etiketler: İran
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