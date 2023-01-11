İran'da bugünlerde 1 dolar 40 bin Tümen seviyesinde işlem görürken, son 3 ayda ulusal para döviz karşısında yaklaşık yüzde 35 değer kaybetti.

İran'da ekonomi alanında çalışmalar yapan Eco-Iran internet sitesi bu gerilemenin nedenini, "nükleer anlaşma sürecinde ilerleme kaydedilmemesi, bütçe açığı ve petrokimya ürünlerinin ihracatında yaşanan düşüş" olarak açıkladı.