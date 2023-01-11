Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na baskın yaptı.

Kamptaki bir evin etrafını saran İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında olay çıktı, bölgede silah sesleri duyuldu.

Baskında Filistinli bir genç yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri tarafından yaralanan 20'li yaşlardaki Filistinli tedavi için Rufeyda Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Açıklamada, yaralının durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filistin Esirler Kulübü ise İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.