Bir dönem dünyanın en zengin kişisi unvanını elinde bulunduran Elon Musk, bu kez kısa sürede kaybettiği servetle rekor kırdı.

Bazı kaynaklara göre, 2021'den bu yana yaklaşık 200 milyar dolar kaybeden Musk, Guinness tarafından 'tarihte en büyük kişisel servet kaybı yaşayan kişi' ilan edildi.

Bundan önceki rekor 2000 yılında 58 milyar dolardı.

Tesla ve Twitter etkisi

Tahminlere göre, Musk’ın net serveti 340 milyar dolarla kasım 2021’de zirveyi görmüştü.

Ancak Tesla hisseleri geçen yıl sert düştü, ortalama yüzde 65 geriledi. Bu düşüş, Musk’ın 2022 ekim ayında Twitter’ı satın almasının ardından hız kazandı.

Elon Musk, bu gelişmeler yüzünden dünyanın en zengin insanı unvanını da yitirdi.

Son tahminlere göre, Musk’ın serveti halihazırda 144 milyar dolar civarında..