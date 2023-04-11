Parçalı Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2023 14:17

Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 11 milyonu aştı

Ukrayna'dan Polonya'ya giren mülteci sayısı 10 Nisan itibarıyla 11 milyonu geçti.

Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 11 milyonu aştı
[Fotograf: AA]

Polonya Sınır Muhafızlarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 20 bin kişinin girdiği belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyonu geçti." ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 9 milyon 259 bin olduğu kaydedildi.

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 87'sini kadın ve çocuklar oluşturdu.

ETİKETLER
Polonya Ukrayna
Sıradaki Haber
Kazakistan bazı petrol ürünlerinin ihracatını yasakladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi
15:15
4 ilde uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama
15:11
İngiltere'de sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak
15:07
Ethereum, 33 milyar doların kilidini açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor
14:52
Finlandiya'da "Yeşiller"in lideri parti genel başkanlığını bırakacağını açıkladı
14:52
Azerbaycan ve Bosna Hersek, afetlerden korunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
FOTO FOKUS
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ