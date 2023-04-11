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Dünya
AA 11.04.2023 13:48

Etiyopya'da protestolar sonrası sokağa çıkma yasağı

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde hükümet karşıtı gösterilerin ardından geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Etiyopya'da protestolar sonrası sokağa çıkma yasağı

Etiyopya'da federal hükümetin eyaletlerdeki özel kuvvet birliklerini dağıtmasına tepki gösteren Amharalar, Gondar ve Dessie gibi şehirlerde sokağa indi.

Göstericiler, eyalete bağlı özel kuvvetlerin lağvedilmesinin kendilerini sınır sorunu yaşadıkları komşularına karşı güçsüz bırakacağını savunuyor.

Öte yandan, gösterilerin sürdüğü bölgede insani yardım örgütü Katolik Yardım Hizmetlerinin (CRS) iki çalışanının araçlarında vurularak öldürüldüğü bildirildi. Polis, yardım çalışanlarının hedef alınma nedenini soruşturuyor.

Etiyopya hükümeti, etnik kökenlerine göre ayrışmış eyaletlerde bulunan özel kuvvetleri ulusal güçlere entegre edeceğini duyurmuştu.

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