Haber Giriş: Kaynak: AA
Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Duda kazandı
[Fotoğraf: AA]
Polonya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, sandık çıkışı anketlerine göre, mevcut Cumhurbaşkanı Duda, oyların yüzde 50,4'ünü alarak, seçimin galibi oldu.
Polonya Haber Ajansı PAP'ın haberinde, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Andrej Duda'nın oyların yüzde 50,4'ünü aldığı belirtildi.
Haberde Duda'nın rakibi Sol Liberal ve Yeşillerin oluşturduğu Civic Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise yüzde 49,6 oy aldığı kaydedildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaklaşık 30 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 68,9 olduğu vurgulandı.
5 yıl daha görevde
Kesin olmayan sonuçlara göre ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Duda, 5 yıl daha bu görevi sürdürecek.
Ülkede 28 Haziran'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, Duda yüzde 43, Trzaskowski ise yüzde 30 oy almıştı.
Etiketler: Andrej Duda polonya cumhurbaşkanlığı seçimiSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:23
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