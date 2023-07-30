Polonya'da askeri piknik düzenlendi

Tanklardan... Roketatar sistemlerine...

Çok sayıda askeri aracın yer aldığı bu görüntüler, bir savunma fuarından değil, Polonya'daki bir piknikten...

Ülkenin güneyindeki Zawiercie şehrinde Polonyalılar, askeri piknikte buluştu.

Askeri teçhizatları küçük yerleşimlere taşıyan piknikte siviller tanka bindi. Silahları inceledi, eğitim aldı.

Halkın silah sistemlerine aşina olması amaçlanıyor

Polonya'da askeri pikniklerle, halkın silah sistemlerine aşina olması amaçlanıyor.

Etkinliğin askere alma sürecine de katkı sunması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla birlikte savunma sanayine yatırımı artıran Polonya, askeri gücünü ve ordu kapasitesini de artırmayı hedefliyor.