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Dünya
AA 30.07.2023 02:01

İsrail basını: İsrail, Lübnan sınırında bazı operasyon planlarını onayladı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Lübnan sınırında güvenlik durumunun kötüye gitmesi ihtimaline karşı bazı operasyon planlarını onayladığı duyuruldu.

İsrail basını: İsrail, Lübnan sınırında bazı operasyon planlarını onayladı
[Lübnan-İsrail sınırı | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail'in yerel "Valla" haber sitesinin, ismini açıklamadığı özel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Gallant, ülkenin kuzey sınırında durumun daha da kötüye gitmesi ihtimaline karşı operasyon planlarını onayladı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu da İsrail ordusunun, Hizbullah'la "olası bir çatışma" ihtimaline karşı sınıra takviye asker gönderdiğini kaydetti.

Habere göre ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu, sınırdaki güvenlik durumunu görüşmek üzere ordu komutanlığıyla bugün bir araya gelecek.

İsrail resmi makamlarından söz konusu haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dünkü açıklamasında, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında nisandan bu yana İsrail ordusu ve örgüt arasında yaşanan gerginliği hatırlatarak, İsrail'in Lübnan'ın hala bazı bölgelerini işgal etmeyi sürdürdüğünü, bu durumda saldırıya maruz kalan tarafın Lübnan olduğunu savunmuştu.

Lübnan-İsrail arasında 120 kilometrelik sınır hattı bulunuyor. İsrail sınır üzerinde bazı kesimlere tel örgü çekerken bazı noktalara da beton duvarlar örüyor.

İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ve ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere şikayet etmişti.

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