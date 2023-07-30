Fas Kralından, tahta çıkışının 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla 2052 kişiye af

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, aralarında mahkumlar ve tutuksuz yargılananların da bulunduğu 2 bin 52 kişi için af yetkisini kullandı.

Buna göre, hükümlü 1769 kişiden 1632'sinin cezası hafifletildi, 133'ünün cezasının kalanı affedildi. Bir mahkumun idam cezası müebbet hapse, 3 mahkumun müebbet hapsi de süreli hapse çevrildi.

Af kararından, tutuksuz yargılanan 283 kişi de yararlandı.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas Kralı 6. Muhammed, 30 Temmuz 1999'da tahta çıkmıştı.