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Dünya
TRT Haber 30.07.2023 02:43

Putin: Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması gündemde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu açıkladı... Ukrayna'nın saldırısı sürerken bir ateşkesin uygulanmasının ise zor olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Donetsk bölgesindeki askerleri ziyaret etti.

Putin: Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması gündemde
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sen Petersburg'da, Rusya Afrika Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu söyledi...
Doğal gazın satışı için Türkiye'de elektronik bir ticaret platform kurmak istediklerini ifade etti.

"Saldırılar devam ederken ateşkes zor"

Putin, Ukrayna savaşına ilişkin de konuştu...

Görüşmeyi reddetmediklerini ancak Ukrayna ordusu saldırılara devam ederken ateşkesin zor olduğunu ifade etti.

Putin, Afrika ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmaları sona erdirmek için seçenekler aradıklarını vurguladı...

Afrika’nın girişiminin, Çin’in planı ile birlikte barış müzakerelerinin temelini oluşturabileceğine dikkati çekti.

Zelenskiy ise Donetsk'te askerlere ödül verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Donetsk'te, Ukrayna ordusuyla bir araya geldi, Özel Kuvvetler askerlerine ödül verdi.

Zelenskiy daha sonra Ukraynalı askerler ve yerel halkla sohbet etti, onlarla fotoğraf çektirdi.

Polonya'dan Wagner savaşçılarının sınıra yaklaştığı iddiası

Polonya ise Belarus'taki Wagner savaşçılarının sınırlarına yaklaştığını iddia etti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, yüzlerce Wagner savaşçısının, Belarus'un Polonya sınırındaki Grodno şehri yakınlarına yerleştiğini öne sürdü.

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