Az Bulutlu 35.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2023 17:33

Polonya, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi

Polonyalı boru hattı operatörü PERN, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba boru hattının batı bölümündeki iki hattan birinde sızıntı tespit edildiğini duyurdu.

Polonya, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba boru hattında sızıntı olduğunu bildirdi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Şirketten yapılan açıklamya göre, 5 Ağustos akşamı Polonya'nın orta kesimindeki Chodecz yakınlarında ham petrolün Almanya'ya ulaştığı batı bölümündeki iki hattan birinde sızıntı oldu.

Hattan petrol akışının durdurulduğu belirtilen açıklamada, ikinci hattın herhangi bir değişiklik olmadan çalıştığı ve yerel halk için herhangi bir sağlık tehdidinin bulunmadığı bilgisi verildi.

İtfaiye ve PERN acil servis ekiplerinin olay mahallinde olduğu, bölgeyi güvenlik altına aldığı ve olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği duyuruldu.

PERN, boru hattındaki hasarlı kısmın onarımına başlandığını ve 8 Ağustos'ta akışın yeniden başlayacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol boru hatlarından biri olan Druzhba ile günde 2 milyon varil petrol taşınabiliyor. Mevcut durumda günlük nakledilen petrol miktarının yaklaşık 1,5 milyon varil olduğu ifade ediliyor.

Druzhba boru hattından petrol akışı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana keskin bir düşüş gösterdi ve boru hattı altyapısı Moskova'nın Kiev yönetimini suçladığı saldırılarda birkaç kez vuruldu ancak Ukrayna, saldırı suçlamalarını kabul etmedi.

ETİKETLER
Polonya Rusya Petrol
Sıradaki Haber
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mete Gazoz'u tebrik etti
17:54
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:35
Bilecik'te orman yangını: Müdahale sürüyor
17:43
Afetzede çiftçilerin hesaplarına 8,8 milyar lira yatırıldı
17:43
Fas'ta trafik kazasında 24 kişi yaşamını yitirdi
17:42
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı'nda görev değişimi
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
Depremin vurduğu Adana yardım için lojistik üs olarak kullanıldı
Depremin vurduğu Adana yardım için lojistik üs olarak kullanıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ