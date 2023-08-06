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Dünya
AA 06.08.2023 17:30

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı Şovi'de 3 Ağustos'ta meydana gelen heyelan nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'deki heyelanda ölü sayısı 18'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Şovi'de 19 kişiden hala haber alınamıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, afet bölgesinde şimdiye kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, arama kurtarma çalışmaların devam edeceği bilgisi verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Toprak altında kalan tatil beldesi Şovi

Aralarında çocukların da olduğu 19 kişiye ulaşmak için 400 kişilik arama kurtarma ekibi, askerler ve polislerin yer aldığı çalışmalarda ayrıca 100'e yakın ağır iş makinesi görev alıyor.

Uzmanlara göre, dağların eteklerinden 3 ile 5 milyon metreküp toprağın hareketi sonrası Şovi'de geniş bir alan toprak altına kaldı.

Ekipler özel eğitilmiş köpekler ve İHA gibi ekipmanların da yardımıyla afet bölgesinde kayıplara ulaşmaya çalışıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden görevliler, tatil evlerinin çatı, duvar ve diğer parçalarıyla kaplanmış toprak tabakasının bazı yerlerde 5 ila 8 metre derinliğe ulaştığını belirtiyor.

Sadece birkaç binanın kısmen sağlam kaldığı Şovi'nin büyük kısmının toprak altında kaldığı görülüyor.

Güvenlik nedeni ile özel izin almadan gazetecilerin girişinin yasak olduğu bölgede basın mensuplarının görüntü almasına aralıklı olarak müsaade ediliyor.

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