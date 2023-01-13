Polonya haber ajansı PAP'a göre, 460 milletvekilinden 203'ü tasarıyı desteklerken 52 milletvekili "ret" oyu kullandı.

"Ret" oyu verenlerin arasında iktidar grubundaki 22 milletvekilinin de olduğu tasarı konusunda tamamı muhaliflerden oluşan 189 milletvekili "çekimser" kaldı, 16 milletvekili oylamaya katılmadı.

Yasa tasarısında ek değişiklikler getirebilecek ve iktidar partisi için daha fazla sorun yaratabilecek yasal reform, sonraki adımda muhalefetin çoğunlukta olduğu Senatoya gidecek.

Yeni yasaya göre, yargıçlarla ilgili tüm disiplin meseleleri, Avrupa Komisyonunca siyasileştirildiği düşünülen bir disiplin dairesinin yerine oluşturulan idare mahkemesi tarafından çözülecek.

Söz konusu reformun, yargıya daha fazla bağımsızlık sağlaması ve adalette eşitliği ön plana çıkarması hedefleniyor.

AB'nin Polonya'nın fonlarının kilidini açması durumunda ülke, 23,9 milyar euroluk hibe ve 11,5 milyar avro tutarında ucuz kredi alabilecek.