Moskwa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüketicilerin faturalarının arttığının farkında olduklarını belirtti.

Hükümet tarafından vatandaşları bu artışlardan korumak için ek düzenlemeler getirileceğini ifade eden Moskwa, "Enerji fiyatlarındaki ani artışlar nedeniyle vatandaşlar, yüksek gaz fiyatlarıyla ilgili sorunlarla karşı karşıya. Bu nedenle, tüketicileri koruyacak ek düzenlemeleri yakında uygulamaya koyacağız" bilgisini paylaştı.

Moskwa, Polonyalılara bu konuda ek tazminat ödemesi de sağlanabileceğini kaydetti.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu yardım apartman sakinleri, okullar ve hastanelere sağlanacak.