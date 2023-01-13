Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'dan halkın ısınma maliyetlerindeki artışlara karşı ek önlemler
[Fotograf: Reuters]
Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, halkın ısınma maliyetlerindeki artışlara karşı ek düzenlemeler yapılabileceğini aktardı.
Moskwa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tüketicilerin faturalarının arttığının farkında olduklarını belirtti.
Hükümet tarafından vatandaşları bu artışlardan korumak için ek düzenlemeler getirileceğini ifade eden Moskwa, "Enerji fiyatlarındaki ani artışlar nedeniyle vatandaşlar, yüksek gaz fiyatlarıyla ilgili sorunlarla karşı karşıya. Bu nedenle, tüketicileri koruyacak ek düzenlemeleri yakında uygulamaya koyacağız" bilgisini paylaştı.
Moskwa, Polonyalılara bu konuda ek tazminat ödemesi de sağlanabileceğini kaydetti.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu yardım apartman sakinleri, okullar ve hastanelere sağlanacak.
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