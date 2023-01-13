Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un dün telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Lecornu'nun görüşmede, "Rusya'nın saldırganlığına karşı" Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yinelediği ve Ukrayna sivil altyapılarını hedef alan Rus bombardımanlarını kınadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, görüşmede iki bakanın, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri yardımını ele aldığı ve Fransa'nın, AMX 10-RC tipi hafif muharebe tanklarını, Ukrayna'ya 2 ay içinde göndermesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Fransa ve Ukrayna Savunma Bakanları, bu tankları kullanabilmesi için Ukrayna askerlerine yönelik eğitimlerin hızla organize edilmesine karar verdi.