Szrot, Polonya'daki Radio Plus'a yaptığı açıklamada, Leopard tanklarının Alman yapımı olduğunu anımsattı.

Ülkeler arası koalisyon gereğince Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini belirten Szrot, "Almanya'nın Leopard tanklarının Ukrayna'ya transferine izin vermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Szrot, Ukrayna'ya destek sağlayan koalisyonda Finlandiya ve Danimarka gibi ülkelerin yanı sıra İngiltere'nin de yer aldığını aktararak, geniş bir ülke grubundan söz edilebileceğini söyledi.

NATO'nun Ukrayna'yı koruyarak tüm Avrupa'yı korumuş olacağının altını çizen Szrot, "NATO'nun kendi güvenliği için rasyonel bir değerlendirme yapılırsa olumlu bir karar alınmalıdır." dedi.

Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 11 Ocak'ta ülkesinin Ukrayna sınırında yer alan Rzeszow şehrinde yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir koalisyonun parçası olarak Leopard tanklarından oluşan bir bölüğü Ukrayna'ya teslim etmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, dün yaptığı açıklamada, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını vermesinin ülkesi tarafından engellenmemesini istemişti.

Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor çünkü Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye verebilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor.