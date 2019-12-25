Terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü 2 motosikletle düzenlenen terör saldırısında 14 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber