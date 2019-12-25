Terör örgütü PKK/YPG, Rusya ve ABD'nin taahhüdüne rağmen güvenli bölge içinde varlığını sürdürürken Esed rejimi ve Rus güçleri yalnızca bölgenin çevresine yerleşti.

Yerel kaynaklardan derlenen bilgilere göre, Münbiç, Ayn el Arab (Kobani) ve Kamışlı ilçe merkezleri ile Ayn İsa beldesi hala terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

Münbiç'te sözde genel karargah binasında halen var olan örgüt mensupları, Ayn İsa beldesinde postane ve adliye binasında faaliyet gösteriyor.

Aynularab'da rejim güçlerinin kıyafetlerini giyen PKK/YPG'li teröristler, araçlarına Rusya bayrağı asıyor. Teröristler bu ilçede tünel ve çukur kazmaya da devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Kamışlı'da işgal ettiği bazı noktalardan Haseke'ye çekilen örgüt, kısa süre sonra ilçedeki Himo, Sanayi Bölgesi gibi noktalarda bulunan kamplarına geri döndü. Örgüt, Kamışlı'da da tünel kazmayı sürdürüyor.

Söz konusu yerleşimlerde PKK/YPG'ye bağlı sözde asayiş güçleri de tam faaliyet gösteriyor.

Rus askeri polisi ve rejim güçleri güvenli bölge çevresine yerleşti

Rejim güçleri, Kamışlı-Malikiye arasında ve Kobani'de Türkiye sınır hattı boyunca, Ayn İsa'nın kuzeyinde M4 otoyolu üstündeki kontrol noktalarında ve Münbiç'te Arima bölgesinde konuşlandı. Rejim, Sacur Çayı bölgesinde ise PKK/YPG ile varlık gösteriyor.

Rus güçleri, ABD'nin çekildiği Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Münbiç'teki Saidiye üssünde konuşlandı. PKK/YPG ile ilişkisini kuvvetlendiren Rusya, 20 kadar askeri polisini, Haseke'nin PKK/YPG'nin işgalindeki Amude ilçesinde bir askeri noktaya gönderdi. Ayrıca Rusya, Tişrin Barajı'na, Aynularab'ın kuzeybatısındaki İzaa noktasına ve Ayn el Arab'ın (Kobani) güneydoğusundaki Ayn İsa beldesinde bulunan Silolar Bölgesi'ne de yerleşti. Rusya ayrıca Kamışlı Havaalanı'ndaki mevcut noktasını da genişletti.

Türkiye, 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürerken ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yapmıştı. ABD, harekatın güvenli bölge olarak tesis ettiği, Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan PKK/YPG'nin çekileceğini, Rusya da askeri polisiyle rejim güçlerinin söz konusu bölgeye gireceğini taahhüt etmişti.

Kaynak: AA