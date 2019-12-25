Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, PKK/YPG'li teröristlerce Rasulayn'ın Ar Bain köyünde EYP atölyesi olarak kullanılan bir bina tespit etti.

Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wCTfis8lqI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2019

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi, ele geçirilen EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekleri imla etti.

Kaynak: TRT Haber