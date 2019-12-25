Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlayıcı temizliği sürüyor25 Aralık 2019 Çarşamba 10:55 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:03
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imla edildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, PKK/YPG'li teröristlerce Rasulayn'ın Ar Bain köyünde EYP atölyesi olarak kullanılan bir bina tespit etti.
Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Barış Pınarı Bölgesi Rasulayn’ın Ar Bain köyünde, PKK/YPG terör örgütünün EYP Atölyesi olarak kullandığı bina tespit edildi. METİ tarafından EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wCTfis8lqI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2019
Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi, ele geçirilen EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzenekleri imla etti.
Kaynak: TRT Haber