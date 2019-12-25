Dünya
Buz gibi suya düşen köpeği kurtarma operasyonu25 Aralık 2019 Çarşamba 10:23 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:26
ABD'nin Baltimore şehrinde bir köpek, tasmasından çıkarak limandaki soğuk suya düştü. Baltimore Polis Departmanının köpeği kurtarma anı, helikopterden kamerayla kaydedildi.
Baltimore Polis Departmanından Teğmen Steve Olson, Loki adında bir kara labradorun tasmasından kaçtığını ve limanının soğuk suyuna atladığını söyledi.
Polis ekibi, Loki'yi kurtarmak için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı.
Memur Bobby Brown, limandan uzaklaşan köpeği suya atlayarak kurtardı.
Bir memur hafif yaralandı.
Köpek zarar görmedi.
Kaynak: AP