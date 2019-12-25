Hong Kong'da hükümet karşıtı göstericiler, Noel arifesinde de sokaklara çıktı.

Barikat kurarak tahtaları ateşe veren göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Maske takan bazı göstericiler, trafik ışıklarını kırıp yolları kapatırken bir diğer grup da bir banka şubesinin camlarını indirerek şube girişinde yangın çıkardı.

Başyöneticiden "güvenli Noel" dileği

Diğer yandan, Başyönetici Carrie Lam, sosyal medyada paylaştığı 10 saniyelik videoda, Noel'in neşe dolu bir gün olduğunu belirterek, Hong Konglulara "barış içinde, güvenli ve mutlu bir Noel" diledi.

Hong Kong'da 7'nci ayına giren protestolar, gösterilerin başlama nedeni olarak görülen suçluların Çin'e ia desi tasarısının Hong Kong hükümeti tarafından resmi olarak iptal edilmesi dahil atılan adımlara rağmen dinmek bilmiyor.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Kaynak: AP