Yerel basında çıkan haberlere göre, 65 yaşındaki David Wayne Oliver, bankadan çaldığı paralardan yaklaşık 10 bin doları yoldan geçenlerin üzerine saçtı.

Görgü tanıkları, Oliver'in bankadan çıkar çıkmaz torbadan çıkardığı paraları havaya fırlatarak "Mutlu Noeller" diye bağırdığını aktardı.

Yoldan geçenlerin topladıkları parayı bankaya iade ettiği kaydedildi.

Oliver'in, olayın ardından bankanın yanındaki bir kahve dükkanına oturarak teslim olmayı beklediği ve sonrasında polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA