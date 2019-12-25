Dünya
Kartopu savaşını yasaklayan şehir geri adım atmaya hazırlanıyor25 Aralık 2019 Çarşamba 10:58 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 11:08
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Wausau şehrinde kartopu savaşı yapmak 1962'den beri yasak. Ancak belediye meclisi önümüzdeki ay yapılacak toplantıda bu yasağı kaldırmayı planlıyor.
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Wausau şehri 57 yıllık kartopu savaşı yapma yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.
1962'den beri yürürlükte olan yasak, insanları yaralayabilecek nesnelerin fırlatılmasını engelliyor ve kartopunu da aynı sınıfa koyuyor.
Kanunun kar topu atma kısmıyla ilgili ceza alan herhangi biri yok.
Belediye meclisi de önümüzdeki ay yapılacak bir toplantıda kartopu savaşlarını yasal hale getirmeyi düşünecek.
Kaynak: Independent