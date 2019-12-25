ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Wausau şehri 57 yıllık kartopu savaşı yapma yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

1962'den beri yürürlükte olan yasak, insanları yaralayabilecek nesnelerin fırlatılmasını engelliyor ve kartopunu da aynı sınıfa koyuyor.

Kanunun kar topu atma kısmıyla ilgili ceza alan herhangi biri yok.

Belediye meclisi de önümüzdeki ay yapılacak bir toplantıda kartopu savaşlarını yasal hale getirmeyi düşünecek.

Kaynak: Independent