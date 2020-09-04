2 Ağustos'ta liderlerinden birini kimliği belirsiz gruplarca yapılan suikast sonucu kaybeden Akidet Kabilesi üyeleri ile bölge aşiretleri, Deyrizor'da PKK/YPG işgalindeki Zeyban köyünde bir araya geldi.

Akidet kabilesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıd a, "Takip ofisi" adı altında Akidet kabilesi aşiretleri ve bölge aşiretleri temsilcilerinden oluşan 13 kişilik bir heyet kuruldu.

Heyet, Akidet kabilesinin geçen ay ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yerine getirmesini istedikleri konuların takibini üstlenecek.

Takip ofisi, bölgede yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar da yürütecek.

11 Ağustos'ta yayımlanan bildiride Akidet kabilesi, koalisyon güçlerinden, Deyrizor'da PKK/YPG işgalindeki bölgelerin idaresinin kendilerine verilmesini istemişti.

İsteklerin yerine getirilmesi için koalisyon güçlerine 1 ay mü ddet tanınan söz konusu bildiride, alıkonulanların da serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı.

Deyrizor'daki suikast ve gösteriler

Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayıç köyünde 2 Ağustos’ta Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Hivil ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Cedan, araçlarıyla hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şeyh Mutşir ile araç şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı.

Olayın ardından Deyrizor kırsalındaki Havayıç, Şuheyl ve Zeyban'da toplanan halk, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle terör örgütü PKK/YPGyi protesto etmişti.

YPKK/YPG ise göstericilere ateş açarak karşılık vermiş ve 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Geniş çaplı gösterilerin ardından terör örgütü YPG/PKK söz konusu bölgeleri kuşatarak onlarca sivili alıkoymuştu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, suikaste uğrayan Akidet kabilesinin önderi, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Temmuz ayında Arap kabileleri ile düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016 yılından bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında.