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Suudi Arabistan'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 33 kişi öldü
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 artarak 4 bin 15'e yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirdiği ve 822 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 15'e, vaka sayısının da 319 bin 141'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısının ise 295 bin 63'e ulaştığını açıkladı.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 16:57
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