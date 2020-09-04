Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirdiği ve 822 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 4 bin 15'e, vaka sayısının da 319 bin 141'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısının ise 295 bin 63'e ulaştığını açıkladı.

