Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesi, terör örgütü PKK'dan arındırılmaya çalışılıyor. PKK ise bölgede varlığını artırıyor.

Son olarak terör örgütünün Sincar'da 5 yeni üs kurduğu gelen bilgiler arasında.

Irak hükümeti, terör örgütü PKK ve uzantılarından üsleri kapatması isteyerek, "bölgeden çıkın" dedi.

Örgüt yandaşları Irak güçlerine saldırdı

Karara karşı çıkan terör örgütü yandaşları, Irak güçlerine saldırdı. Zırhlı araçların üzerine çıkan terör örgütü PKK yandaşları, Irak askerlerini hedef aldı.

PKK Sincar'dan çıkmıyor

KDP Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, olayın tiyatro olduğunu savundu.

Bölgede durumun her geçen gün kötüye gittiğine, terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi'nin güçlerini artırdığına dikkat çekti.

Irak hükümeti ve IKBY arasında, terör örgütü'nün bölgeden çıkarılması için 9 Ekim'de Sincar Anlaşması imzalanmış, Bağdat yönetimi de bölgeye federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak, anlaşmanın uygulandığını öne sürüyor. Ancak Sincar'da hala varlık gösteren terör örgütü PKK'nın nereye gideceği ve bölgeden ne şekilde çıkarılacağı hala netlik kazanmadı.