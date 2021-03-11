Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mozambik'te 42 bin aile gıda kriziyle karşı karşıya
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te şiddetli yağışların tarım arazilerine zarar vermesi nedeniyle 42 bin ailenin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.
Mozambik'in başkenti Maputo'nun Valisi Julio Parruque, şiddetli yağışların bölgedeki tarım arazilerine zarar verdiğini, bu nedenle mahsullerin toplanamadığını açıkladı.
Bölge halkının gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceğini anlatan Parruque, kentin Magude, Manhiça, Marracuene, Matutuine ve Boane bölgelerinde tarım arazileri zarar gören 42 bin aile için yardım yapılması gerektiğini söyledi.
Maputo'da halkın yüzde 60'ından fazlası geçimini tarımdan sağlıyor.
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